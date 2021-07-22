Україна не долучалася до угоди Німеччини й США щодо "Північного потоку-2", – МЗС

У Держдепі США кажуть, що активно консультувалися з Києвом щодо угоди Джо Байдена та Ангели Меркель про "Північний потік-2". Водночас у МЗС України запевняють про інше.

Україна не брала участі в переговорах

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ не причетний до угоди між США та Німеччиною. Однак у Держдепі казали, що навіть включили запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.

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Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини,

– наголосив Ніколенко.

Він додав, що відомство продовжує діалог з усіма партнерами щодо бачення шляхів зменшення енергетичних загроз Росії, а також посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом.

"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2", – сказав речник МЗС.

Що відомо про угоду Меркель та Байдена