Україна не долучалася до угоди Німеччини й США щодо "Північного потоку-2", – МЗС
Джерело:"Європейська правда"
У Держдепі США кажуть, що активно консультувалися з Києвом щодо угоди Джо Байдена та Ангели Меркель про "Північний потік-2". Водночас у МЗС України запевняють про інше.
Україна не брала участі в переговорах
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ не причетний до угоди між США та Німеччиною. Однак у Держдепі казали, що навіть включили запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.
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Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини,
– наголосив Ніколенко.
Він додав, що відомство продовжує діалог з усіма партнерами щодо бачення шляхів зменшення енергетичних загроз Росії, а також посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом.
"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2", – сказав речник МЗС.
Що відомо про угоду Меркель та Байдена
- 21 липня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель опублікували спільну заяву щодо російського газопроводу "Північний потік-2". У ній вони наголосили на тому, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску труби.
- Берлін зобов'язався сприяти продовження угоди про транзит газу через територію України на 10 років.
- Водночас, якщо Росія використовуватиме газ, як зброю, Німеччини вимагатиме, аби Європейський Союз запровадив санкції проти експорту російського газу.