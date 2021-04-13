Україна не готує жодної ескалації , – Кулеба про ситуацію з російськими військами на кордоні

Росія почала стягувати свої війська до кордону з Україною, що є найбільшою з 2014 – 2015 років військово-пропагандистською мобілізацією. Втім наша країна розраховує на вирішення конфлікту саме політико-дипломатичним шляхом.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І додав, що Україна не хоче війни.

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За його словами, Україна за попередні дні мала багато контактів з німецькими та французькими дипломатами. І немає жодних ознак, що їх турбує якась нібито ескалація з нашого боку.

"Я хотів би чітко заявити, що Україна не хоче війни. Ми не готуємо жодної ескалації, наступу чи обмежених військових операцій на місці. Ми розраховуємо на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом", – наголосив очільник МЗС.

Ми ніколи не можемо передбачити, що Росія має на думці, – Кулеба

Дмитро Кулеба відзначив, що справжню мету Кремля складно передбачити. Цей урок Україна засвоїла у 2014 році, коли Росія:

вторглася в нашу країну;

взяла під свій контроль Крим та незаконно його окупувала;

вторглася на схід України.

Ніхто не міг такого уявити. І з того часу, я вважаю, що ніхто не може виключити жодного варіанту розвитку подій,

– відповів міністр закордонних справ.

Однак він зауважив, зараз є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році. Адже у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу.

Заступник очільника адміністрації Путіна Дмитро Козак сказав, що початок війни на Донбасі буде початком кінця України. У МЗС Росії заявили, що вступ нашої країни до НАТО може мати руйнівні наслідки. До того ж російський міністр закордонних справ Сергій Лавров висловлюється з тією самою риторикою.

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"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми маємо підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення Росією ставок", – пояснив Дмитро Кулеба.

Які докази має Україна щодо поточної військової мобілізації Росії

Дипломат розповів, що Україна має конкретні цифри збільшення чисельності військових, постачання нової військової техніки, танків, артилерії.

Але є цифра, яка видається мені особливо важливою і демонструє підвищення ставок Росією ефективніше, ніж будь-які інші. Це кількість загиблих у бою українських військових,

– наголосив він.

З часу запровадження режиму припинення вогню в липні 2020 року і до грудня 2020 року Україна втратила вбитими у бою 5 військових. З січня по 9 квітня (дата запису інтерв'ю – 24 канал) загинуло 25 солдатів.

"25 у порівнянні з 5 є чітким свідченням ескалації", – підсумував Дмитро Кулеба.



Росія стягує війська до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу