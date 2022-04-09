Україна не контролює ситуацію в Снігурівці, а росіяни розвертають гуманітарні вантажі, – Кім

9 квітня 2022 , 15:47
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Джерело:

РБК-Україна

Місто Снігурівка на Миколаївщині тимчасово перебуває в окупації. Ворог діє у звичному для себе стилі та блокує місто навіть для гуманітарних вантажів.

Російські окупанти тимчасово захопили місто Снігурівка. Наразі Україна не контролює цей населений пункт. 

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Блокування Снігурівки 

Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, наразі гуманітарної кризи у місті немає, але ворог блокує дороги та виїзди з населеного пункту. 

Вчора на 7 ранку вони закрили проїзд через Снігурівку для цивільних осіб. Була можливість поставляти вантажі туди і в Херсон. На сьогодні вони ці вантажі розвертають,
– розповів він. 

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Автор: Ярослав Сиваківський