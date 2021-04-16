Україна не може постійно сидіти в передпокої ЄС і НАТО, – Зеленський

Міжнародні партнери України мали б перейти від розмов до дій щодо членства нашої держави у Європейському Союзі та НАТО. Не може ж Україна постійно сидіти у передпокої цих організацій і чекати.

Такі міркування висловив французьким журналістам Президент України Володимир Зеленський. Це сталося 15 квітня – напередодні його візиту до Франції.

Зверніть увагу Зеленський готовий говорити з Путіним, якщо він погодиться, – МЗС

Про членство України в ЄС і НАТО

У спілкування з журналістами Зеленський серед іншого зачепив важливу тему потенційного членства України у міжнародних організаціях. Передусім мовилося про Європейський Союз та блок НАТО.

Ми не можемо нескінченно перебувати у передпокої ЄС і НАТО. Вже час перейти на новий рівень відносин,

– наголосив президент України.

На його думку, міжнародні партнери України вже мали б запросити нашу країну вступити в Євросоюз і НАТО. Якщо, звісно, Євросоюз загалом і президент Франції Емманюель Макрон зокрема вважають Україну частиною європейської родини.

"Час перейти від розмов до рішень", – заявив Зеленський.

Про Путіна і Європу

Володимир Зеленський також сказав, що йому шкода бачити "кращі відносини" французького лідера Макрона з президентом Росії Путіним. Кращі, ніж із Зеленським.

"І це тоді, коли Україна особливо потребує підтримки Європи", – пошкодував Зеленський.

Про нормандський формат

У Зеленського запитали, чи не вважає він, що нормандський формат "вже мертвий". Президент України сказав, що "процес зупинився", бо його блокує Росія.

"Головне питання зараз – чи хоче Росія припинити війну", – підсумував Володимир Зеленський.

Говоритимуть вони головно про загострення ситуації на Донбасі й кордоні з Росією. Долучить до розмови й Ангела Меркель – через відеозв'язок.