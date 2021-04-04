Україна не може вирішити через ТКГ питання боргів працівникам на Донбасі до повернення територій

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Українська сторона наразі не може розв'язати питання зарплатних боргів на підприємствах окупованих Донеччини та Луганщини. Щоб люди отримали свої гроші, території необхідно повернути під юрисдикцію України.

Джерело:

Новости Донбасса

Представниця української делегації в економічній підгрупі ТКГ Вікторія Стахова заявила, що після деокупації розроблять усі необхідні механізми, щоб людям виплатили зарплати.

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У межах робочої групи з економічних питань ми не обговорювали (виплату зарплатних боргів – 24 канал) тому, що ці території непідконтрольні уряду України, відповідно, жодним чином вплинути на людей "менеджерів" різних підприємств наразі ми не можемо,
– наголосила Стахова.

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