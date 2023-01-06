Україна відмовилася обслуговувати російський стратегічний ракетний комплекс "Сатана"

Кабмін припинив дію угоди з російським урядом щодо продовження терміну експлуатації стратегічного ракетного комплексу "Сатана". Причина – зміна обставин її дії.

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Угоду щодо продовження термінів експлуатації підписали у 2006 році у Москві.

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Україна не обслуговуватиме російський ракетний комплекс "Сатана"

Мельничук повідомив про припинення угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії про продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М "Сатана".

Угоду припинено у зв'язку з докорінною зміною обставин її дії,

– мовиться у повідомленні.

Ці зміни виключають проведення головним розробником, а саме Конструкторським бюро "Південне" імені Янгеля, та виробником, Південним машинобудівним заводом імені Макарова, сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, які перебувають в експлуатації у Росії.

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Коротко про ракетний комплекс "Сатана"