Україна не отримувала офіційних повідомлень, – Міноборони про призупинення поставок від США

Напередодні з'явилася інформація про те, що США призупинили поставки зброї до України. Однак Київ не отримував офіційних повідомлень про таке рішення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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Чи повідомляли Україну про зупинку постачань зброї зі США

У Міноборони зазначили, що обізнані із повідомлення щодо затримки постачання певного озброєння, із раніше виділених пакетів оборонної допомоги від США. Наразі українська сторона зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні,

– наголосили у повідомленні.

Також українська сторона запросила телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати цих контактів обіцяють додатково повідомили на рівні Міноборони та МЗС України.

"Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел", – підкреслили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що для України є критично важливим зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги. Насамперед це стосується сфери зміцнення систем ППО.

Також у Міноборони висловили вдячність США за усю підтримку та зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення миру.

"Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", – резюмували у відомстві.