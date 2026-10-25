Україна не погодиться на нейтралітет та обмеження армії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтральний статус та обмеження чисельності української армії в межах мирних домовленостей. Він наголосив, що гарантії безпеки не можуть диктуватися Росією.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ведучій ТСН Аллі Мазур.

Які питання Україна не готова обговорювати?

Зеленський заявив, що нейтралітет України та обмеження її армії не можуть бути частиною мирних домовленостей. Українська сторона має зрозумілу позицію щодо цих питань, а гарантії безпеки не можуть залежати від вимог Москви.

Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозумілі, що обмеження нашої армії та нейтральність України не обговорюються,

– наголосив глава держави.

За словами Зеленського, щодо недопущення обмежень української армії є спільне бачення зі США.

Окремо президент прокоментував питання можливого обміну територіями, яке американська сторона порушує вже давно. У міжнародних обговореннях такий підхід називають land swaps.

Питання території – це червона лінія, яка може обговорюватися виключно на рівні лідерів. Американці давно піднімають питання щодо обміну територіями, вони це називають land swaps. Усі повинні розуміти: перше – ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення. Якщо територіальне питання, то на рівні лідерів. Інші питання – на рівні технічних груп,

– заявив президент.

Зеленський зазначив, що листопад може стати періодом для обговорення цих питань у межах переговорного процесу.