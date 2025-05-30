Україна не програє цю війну це російська пропаганда, – Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україна не може програти у війні проти Росії. Він заявив, що російська пропаганда намагається довести протилежне.

Він закликав Європу знизити стелю цін на російську нафту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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Сенатор Грем заявив, що Україна не програє у війні

За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, Україна не програє у війні проти Росії. Щоб упевнитися, достатньо подивитися на мапу бойових дій.

Також він пообіцяв обговорити зменшення цінової стелі на російську нафту з європейськими союзниками.

"Якщо Європа зробить це, це матиме значення. Це зашкодить російській військовій машині, якщо Європа піде цим шляхом. Крім того, вирівняйте санкції проти Китаю. Сенат буде діяти. Ми повертаємося, щоб проінформувати наших колег. Я говоритиму з лідером більшості, а він - з лідером меншості, сенатором Шумером. Наступного тижня ми проведемо брифінг українців у Сенаті, і ми збираємося обговорити цю ідею", – каже він.

Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася,

– заявив Грем.

Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що проєкт санкцій проти Росії рухається у Конгресі і не пов'язаний з конкретними діями Путіна.

"Я думаю, що він дуже, дуже недооцінює США і вважає нас слабкими і нерішучими, і що ми ніколи не зможемо зібратися з думками", – вважає Блюменталь.

Він каже, що крім санкційного пакету США також мають продовжувати військову підтримку України.