Україна не відмовляється від зелених коридорів для мирного населення, – Лещенко

Росія активно поширює фейки, що, мовляв, це українці зривають зелені коридори для еквакуації. Проте це саме агресор не дає вивезти населення, бо хоче доправити людей на російську територію.

Фейки, які постійно продукує російська пропаганда, спростував радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Представники агресорки казали, що, мовляв, 8 разів "надавали коридори" з 5 міст.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Росія пропонує коридори лише на свою територію

Обман полягає в тому, що всі ці гуманітарні коридори вони пропонують не в напрямку України, а в напрямку вже окупованих територій, або Росії,

– пояснив Лещенко.

Цинізм полягає в тому, що гуманітарну катастрофу для українських міст створили самі росіяни, а тепер ще й пропонують приїхати на їхню територію. Так звана "російська гуманітарна місія", зауважив Лещенко, це – цинічна технологія.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка:

Зверніть увагу! 13 березня зірвався черговий гуманітарний коридор до Маріуполя, який перебуває в блокаді. Колону окупанти розстріляли з повітря.