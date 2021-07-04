Вони спостерігають, – Україна не виключає провокацій Росії під час "Сі Бриз-2021"

У ході військових навчань "Сі Бриз-2021", які триватимуть до 10 липня, можливі провокації з боку Росії. Уздовж узбережжя окупованого Криму перебувають бойові кораблі російського Чорноморського флоту.

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що з квітня вздовж узбережжя окупованого півострова також розташувалися кораблі Балтійського та Північного флотів Росії.

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Спостерігають за діями учасників наших навчань. Таким чином провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо,

– зауважив Неїжпапа.

За словами командувача, "на цей випадок на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури".