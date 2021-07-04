Вони спостерігають, – Україна не виключає провокацій Росії під час "Сі Бриз-2021"
4 липня 2021 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
У ході військових навчань "Сі Бриз-2021", які триватимуть до 10 липня, можливі провокації з боку Росії. Уздовж узбережжя окупованого Криму перебувають бойові кораблі російського Чорноморського флоту.
Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що з квітня вздовж узбережжя окупованого півострова також розташувалися кораблі Балтійського та Північного флотів Росії.
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Спостерігають за діями учасників наших навчань. Таким чином провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо,
– зауважив Неїжпапа.
За словами командувача, "на цей випадок на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури".
"Сі Бриз-2021": головне
- Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021" стартували 28 червня.
- Цьогоріч вони стали наймасштабнішими за всю історію.
- Участь у "Сі Бриз-2021" взяли представники приблизно 30 країн.
- Метою навчань є зробити "Чорне море безпечним для країн усіх континентів".
- Участь у "Сі Бриз-2021" взяли приблизно 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів, а також – близько 5000 особового складу.