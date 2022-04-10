Україна не втратила у війні жодного з'єднання рівня бригади чи вище, – Арестович
Джерело:ютуб Олексія Арестовича
Хоробрі українські воїни майстерно дають відсіч російським окупантам. У боях ми зазнаємо втрат, але вони у рази менші, аніж у ворога.
Загибель кожного українського воїна – це невимовна втрата, адже Україну зі зброєю в руках захищають її найкращі сини та доньки. У боях з ворогом ми зазнаємо втрат, але вони незіставні з тією кількістю загиблих, яку отримав ворог внаслідок нападу на Україну.
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Успіхи української армії
Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, успіхи української армії – грандіозні, натомість ворог не може похвалитися абсолютно нічим.
Вони не виконали жодного оперативного завдання, а ми не втратили жодного з'єднання рівня бригади та вище,
– заявив Арестович.
Разом з тим він додав, що попри усі провали окупантів в жодному разі не можна недооцінювати ворога. Він ще має сили, які кине проти України, та готовий на будь-які злочини для досягнення своїх цілей.
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