Україна не забула: чому росіяни так злякалися рішення РНБО

Знову активізувалася спікерка МЗС Російської Федерації Марія Захарова. Особливо її обурило останнє рішення українського РНБО.

Минулої п'ятниці на засіданні РНБО вирішили створити спеціальний інструмент – цифровий для забезпечення контактів між громадянами, які залишаються на окупованій території, та органами влади.

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Фактично, КПВВ будуть забезпечені центрами прямої комунікації людей з органами влади. За два тижні Мінцифри має розробити технічне завдання і це буде представлене на наступному засіданні РНБО.

Істерична реакція спікерки МЗС РФ / скриншот

У принципі, рішення, м'яко кажучи, не має у собі жодного військового та, тим більше, "загрозливого" сенсу, але російську представницю все одно добряче "поплющило", і вона назвала це все "провокацією", закликавши українську владу "краще думати" про виплати пенсій на ОРДЛО.

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Як Україна має комусь щось платити без органів влади, банків, інших державних інституцій російські пропагандисти знову замовчують. Мабуть, у їхній уяві гроші мають скидати з літаків? Або передавати у мішках представникам "окупаційних адміністрацій", а потім уже ті мають передавати усе "від імені щедрого дяді Путіна"?

Цікаво спостерігати за реакцією росіян на цілком логічні кроки України щодо власних громадян в окупації. Вони ж так любили повторювати, що "Україна про всіх забула". Тепер, коли Україна реалізує серйозні інфраструктурі проєкти, чого вони бояться?

Невже того, що мешканці "окупаційного раю" будуть регулярно їздити до "бандерівського пекла", і розуміти, що рай - не такий вже і рай? Адже все одно за елементарними адміністративними послугами мешканцям ОРДЛО періодично доводиться відвідувати "материк". Чи вони побачать, що найпередовіший "скрєпний Русскій мір" не може забезпечити навіть такого рівня адміністративних послуг, як "відстала Україна"?

Якщо ви так любите повторювати, що мешканці зайнятих вами територій "свій вибір зробили", то жодні центри адміністративних послуг цей вибір не змінять, чи не так?