Україна не зазнала жодних економічних втрат від кібератак, – РНБО

У РНБО заявили, що кібератака на Україну 15 лютого була інформаційно-психологічною. Зловмисники здійснили її заради впливу на населення.

Деталі розкрив Сергій Демидюк – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє 24 канал. Він розповів, що 15 лютого вдалося активізувати усіх суб'єктів з забезпечення кібербезпеки. Мовиться не лише про українців, але й про фахівців з держав-партнерів.

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За словами Демидюка, вони злагоджено та оперативно почали співпрацювати. Різні часові пояси не стали перешкодою.

Наш Нацбанк спрацював на "відмінно". Втрат фінансової частини у нас не було жодних. Фактично цю DdoS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну атаку,

– заявив Демидюк.

Її метою було обмежити доступ громадян до інформаційних ресурсів, які надають держава та фінансові установи.

Кібератаки коштували мільйони доларів

Михайло Федоров – очільник Мінцифри – заявив, що кібератаку 15 лютого здійснили зловмисники з різних країн. Вочевидь до неї готувалися заздалегідь.

За словами Федорова, кібератака коштувала мільйони доларів. Її метою було дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку у суспільстві.

Кібератака відбулася на тлі інформації про можливе вторгнення Росії у ніч на 16 лютого 2022 року.

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