Україна не зупиниться на Херсоні: головні теми тижня в західних ЗМІ

Світ вражений звільненням Херсона та хаотичним відступом російської армії. Україна довела, що Росія розуміє лише мову сили, а будь-які обіцянки або погрози Кремля всього лише блеф та шантаж, на який ні в якому разі не можна вестись.

Водночас росіяни не припиняють своїх спроб залякати мирне населення в України та усіма способами натиснути на Захід. Основна мета росіян – почати мирні перемовини, з метою заморозки конфлікту, проте Україні такий варіант точно не підходить.

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Україна не збирається зупинятися на Херсоні

Попри усі прогнози західних аналітиків та дипломатів, Україна показує готовність продовжувати наступ та деокупацію своїх територій, пише The New York Times. Натхненні успіхом українські війська підіймають національний стяг над Херсоном після масового відступу Росії та не подають жодних ознак того, що зупинять наступ на зиму або дозволять війні зайти в глухий кут.

На Сході ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Бахмута і Петропавлівки, вбивши сотні російських солдатів, які намагалися захопити ці міста. На Півдні ж Україна завдає глибоких ударів в тил противника, не дозволяючи росіянам побудувати оборону на протилежному березі Дніпра, навпроти Херсона.

Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися, а якось продовжувати рухатися вперед. Я думаю, що будуть контратаки на інших напрямках, щоб противник не встигав перекидати резерви та блокувати удари,

– сказав старший лейтенант Андрій Міхейченко, командир протитанкового підрозділу, який обороняє охоплений боями Бахмут.



Українські військові в Бахмуті / Фото The New York Times

Безліч голосів на Заході говорили про застій у війні під час зимового періоду, коли обидві армії будуть потребувати відновлення. При цьому, американський генерал Марк Міллі навіть назвав цей час сприятливим для переговорів.

Втім, уряд у Києві непохитний, і вважає, що будь-яка перерва дозволить росіянам закріпи свої успіхи, тому навіть якщо погода і сповільнить просування ЗСУ, повністю зупиняти бойові дії не входить у плани українського командування. Врешті, аналітикам залишається лише гадати, які ще козирі сьогодні приховує Генштаб України і які плани готує.

Зараз надскладною задачею є перехід українських військ на лівий берег Дніпра. Ширина ріки доволі велика, що робить цю операцію дуже ризикованою. При цьому, ракетні удари по російських позиціях та партизанський рух в тилу противника не дає росіянам розслабитися, постійно підтримуючи напругу.

Частина військових експертів вважає, що Україна не зупиниться, і переломити організовану росіянами оборону все ж вдасться, адже російське військо виснажене, і їхній моральний дух та організація остаточно розпадуться.

Колишній американський військовий Чак Пфаррер вважає, що наступною ціллю для ЗСУ стане місто Мелітополь, і впевнено заявив про здатність України використати свою перевагу та відвоювати ще більше своїх територій. Однак він наголосив, що нестача боєприпасів і великі втрати можуть сповільнити повномасштабний наступ України, тож американський експерт бачить відновлення наступальних дій лише на весні.

Однак самі українські воїни не передбачають великого спаду у бойових діях. Відступаючи з Херсона, росіяни намагаться звільнити сили, для посилення інших ділянок фронту. Прямо зараз у Бахмут та Сватове підвозять мобілізованих. Українські військові, які сьогодні обороняють ці міста, прогнозують великі бої вже найближчим часом.

Це гра на виснаження. Може, тут буде перелом, тому що вони не хочуть поступатися. Вкидають війська, а ми такі самі. Якщо ми їм зламаємо тут спину, то залишиться одне сильне угруповання — Запоріжжя,

– заявив лейтенант Міхійченко.

Попри невдачі Росії на полі бою, російські війська продовжують ракетні обстріли та завдають ударів безпілотниками. При цьому, Росія замовляє додаткові боєприпаси з КНДР та Ірану, в той самий час Україна намагається запросити у союзників збільшити кількість постачань снарядів, щоб посилити щоденний тиск на росіян.

Росія спробує завдати електромагнітний імпульсний удар по Україні

Постійні погрози Кремля ядерною зброєю можуть свідчити й про інші плани Росії, вважають у Finantial Times. У виданні припускають, що Владімір Путін може застосувати тактичний електромагнітний імпульс або просто ЕМІ проти України. Такий тип зброї створений для спричинення потужного імпульсу енергії, який замикає будь-яке електричне обладнання: комп'ютери, генератори, супутники, радіо та може вивести з ладу як цивільне, так і військове обладнання України.

Подібні заклики до Міноборони РФ неодноразово озвучувала і російська пропаганда. Тож цілком можливо, що Путін і його генерали попереджають саме про використання ЕМІ, коли згадують про використання інших "військово-технічних заходів".

При цьому, у російському командуванні розуміють, що використання традиційної ядерної зброї не принесе їм жодного військового результату, натомість за цим слідують катастрофічні політичні та економічні наслідки. Однак, ядерний ЕМІ-заряд можна легко застосувати на великій висоті за допомогою гіперзвукових ракет "Циркон". При цьому, це спричинить жорсткі наслідки для інфраструктури України без руйнувань та смертей серед цивільних.



Випробувальний запуск ракети "Циркон" / Фото російських ЗМІ

Усе обладнання, яким сьогодні користується Україна дуже сильно залежить від зв'язку з супутниками та електрики, як такої, тож подібний удар міг би вивести їх з ладу. Проте, у FT наголошують, що це так само порушить і зв'язок та комунікацію російських військ на полі бою.

Водночас США ніколи не виключали такої загрози, тож більшість військового обладнання, яке отримує Україна, вже має певний ступінь вбудованого захисту від електромагнітних імпульсів. Втім, такий удар все одно здатний, фактично, заморозити бойові дії, адже у такому випадку Україні, так чи інакше, знадобиться певний час на відновлення повноцінної роботи систем зв'язку та спостереження.

FT звертають увагу, що між РФ та НАТО існує різниця у підході до використання такого типу озброєння. В російській військовій доктрині прописано, що удари ЕМІ є одним з видів інформаційної, кібер- та електронної війни, а не ядерної війни, як прописано в доктрині Альянсі. Тож це робить її використання більш спокусливою для росіян.

Finantial Times наголошують, що Захід має зробити низку кроків, щоб запобігти такій ситуації, а також підготувати Україну до можливого використання ЕМІ. По-перше, Росія має отримати чіткий сигнал про наслідки, які вона отримає після застосування такої зброї. НАТО має заявити, що навіть у тому випадку, якщо це буде локалізований ЕМІ-удар, це все одно спричинить непередбачувані наслідки для навколишнього середовища, зокрема для західних систем зв'язку й супутників. Це може стати причиною для застосування 5-ї статті уставу НАТО, тож ця думка має бути донесена до Кремля.

По-друге, в Україні мають пройти підготовчі заходи для цивільного населення, щоб у разі використання такої зброї та абсолютної комунікаційної тиші, уникнути паніки серед населення та пом'якшити шкоду від такої атаки.

При цьому, видання наголошує, що піддаватися на будь-який шантаж з боку Кремля не припустимо, адже на кону стоїть не лише доля України, а майбутнє війни як такої. Якщо Захід піддасться ядерному шантажу Росії, а саме під нього і підпадає використання ЕМІ, існує ризик, що такі країни як Китай та КНДР підуть за його прикладом. Така ситуація призведе до більш небезпечного та невизначеного майбутнього.

Іран навчає Росію обходити нафтові санкції Заходу

Іран готується передати Кремлю свою найефективнішу зброю проти Заходу – підпільну фінансову мережу, яка дозволяє Тегерану частково зменшити шкоду від санкцій. Про це пише видання Politico.



Зустріч Владіміра Путіна та Ібрагіма Раісі в Тегерані / Фото AFP

Протягом багатьох років Іран намагався перешкодити фінансовій ізоляції з боку США та знищенню власної економіки. Для цього Тегеран створив цілий паралельний всесвіт підставних компаній та іноземних банків, включаючи й фінансові установи у США та Європі, які дозволять іранським компаніям ухилятися від міжнародного контролю для ведення бізнесу.

Серія останніх зустрічей російських офіційних осіб з іранцями, зокрема з голову центробанку Ірану Алі Салехабаді та заступником міністра економіки Алі Фекрі закладають основи для співпраці Тегерана та Москви на цьому напрямку.

Якщо Москві вдасться скопіювати іранську систему, вона може спробувати зменшити вплив багатьох санкцій, з якими вона стикається, особливо в її нафтогазовому секторі, який є основою економіки Росії. Така система допомогла б Путіну уникнути краху його режиму та надала б йому більше часу та гнучкості на продовження війни проти України.

"Кожен, хто зацікавлений у зміні настрою Росії, повинен розуміти, що паралізувати російсько-іранські фінансові здібності необхідно", – заявив один із західних чиновників.

Ірану дійсно є чим поділитися з Москвою. Вони створили цілу сітку підставних компаній, які контролює режим та здійснює фінансові операції на десятки мільярдів доларів на рік. Це дозволило Тегерану обійти так звану "кампанію максимального тиску" – потужний санкційний тиск на Іран, після виходу американців з ядерної Угоди.

Водночас дієвість такої схеми пояснює відмову Ірану повертатися до ядерної угоди, адже економіка країни продовжує розвиток не зважаючи на санкції. Так, це не потужне зростання, яке б могло бути за повної відсутності обмежень, однак така ситуація дозволяє режиму триматися на плаву.

Організації, які допомагають режиму в Ірані, за фактом є іранськими кліринговими центрами, які керують мережею підставних компаній за кордоном, як правило, зареєстрованих в Китаї, ОАЕ і Туреччині. Якщо іранській фірмі необхідно здійснити закордонну транзакцію, заборонену санкціями, її місцевий банк може звернутися до одного з таких центрів, щоб відфільтрувати платіж через лабіринт підставних компаній, що вкрай ускладнює відстеження справжнього джерела грошей.

Сьогодні відносини Ірану та Росії суттєво посилилися, на тлі постачань іранських безпілотників російській армії. Москва ж, як повідомляла американська розвідка, допомагає Ірану у просуванні його ядерної програми. При цьому, одразу після запровадження перших обмежень проти РФ, Кремль звернувся до Ірану з метою посилити економічну взаємодію між двома країнами-вигнанцями.

Якщо Росії все ж вдасться під'єднатися до іранської тіньової фінансової системи, то Кремль отримає доступ до обмежених, але все ж таки великих коштів з продажу нафти. Цього все ще буде недостатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті на користь Росії, адже Москва все ще залишається відрізаною технологічно і від більшості ринків зброї.

Проте, Владімір Путін зможе ще тривалий час підтримувати військові дії в України, відтерміновуючи власний кінець та крах свого режиму.

Пригожин зізнався, що Росія втручається у вибори у США

Очільник ПВК Вагнера Євгєній Пригожин зізнався у тому, що Росія втручається в американські вибори. Така заява пролунала під час проведення мідтермів у США, пише Reuters.



Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин / Фото AP

При цьому самого Пригожина й звинувачують у фінансуванні та контролі над російською "фермою тролів", мета якої – за допомогою соцмереж впливати на політичні настрої в інших країнах.

Тривалий час Кремль відмежовувався від таких звинувачень, однак на цей раз виклав усі карти на стіл. Слова Пригожина пролунали одразу з оголошеною американцями підозрою, що в проміжні вибори у США знову намагатимуться втрутитися росіяни, хоч і в менших обсягах, ніж це було під час президентських перегонів.

Схоже, що цього разу Кремль не робить таку велику ставку на вибори у США, як на подію, результати якої здатні допомогти Росії у війні проти України. Попри низку неприємних для України заяв з боку видних діячів Республіканської партії США, у Кремлі впевнені, що результати виборів матимуть обмежений вплив на військову підтримку України.

Скоріш за все, заява Пригожина направлена більше на внутрішню аудиторію. Російські війська не можуть показати реальних здобутків на фронті, і несуть поразку за поразкою. При цьому, як таке втручання в американські вибори, ще під час президентських перегонів у США, дуже сильно смакувала російська пропаганда, хоча офіційно Кремль це заперечував.

Москва намагається показати силу та здатність впливати на політичні процеси у США. Однак, натомість викликає тільки ще більше роздратування на Заході та фактично закриває для себе останній простір для маневру. З кожною подібною заявою Кремль ще більше показує своє справжнє обличчя і реальні цілі, тож бажання вести діалог з таким злочинним режимом лише зменшується.