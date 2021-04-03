Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО

Російські ЗМІ почали наступальну кампанії з дезінформації проти України. Цього разу пропагандисти заявили, що Україна нібито розмістила війська на лінії зіткнення на Донбасі та почала обстріли.

В якості "доказу" пропагандисти поширювали відео так званого обстрілу. Згодом з'ясувалося, що і відео, і інформація про наступ виявилися підробкою.

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Як пояснив офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан, виявилося що на ролик наклали фрагмент звукової доріжки іншого відео, знятого ще у 2015 році.

У відео, яке поширюється, накладено фрагмент звукової доріжки з іншого відео 2015 року. Насправді ніяких "запеклих боїв" під Луганськом наразі немає – це звичайна провокація,

– написав він.

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Що кажуть російські ЗМІ

Агентство Интерфакс оприлюднило заяву так званої Народної міліції "ДНР" про розміщення українською армією техніки на лінії зіткнення. У ній наголошується, що українські військові нібито розмістили бойову машину піхоти й бойову броньовану машину поблизу житлових будинків в населеному пункті Оріхове-Донецьке.

Крім того, у самому Донецьку нібито фіксують зростання напруженості уздовж лінії зіткнення. Окупанти поскаржилися, що Україна "8 разів відкривала вогонь по території "ДНР".

Водночас бойовики "забули" про те, що самі за минулу добуБа більше, вони обстрілювали не лише позиції ЗСУ, але й гатили по цивільній інфраструктурі міста Красногорівка. Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів цивільна особа отримали поранення.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Кулеба підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.