На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті Україна розпочала консультації з Нідерландами щодо гарантій безпеки. Українську переговорну групу очолив Андрій Єрмак.

В Офісі Президента зауважили, що Нідерланди – шоста країна, з якою Україна обговорює гарантії безпеки. Раніше вже були США, Велика Британія, Канада, Японія та Франція. Окрім того, Нідерланди – перша країна з цього списку, яка не входить до G7.

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Символічно, що ми почали безпекові консультації з Нідерландами саме під час третьої зустрічі радників із нацбезпеки щодо реалізації Української формули миру, адже одним з елементів Формули є недопущення ескалації війни та повторення агресії. Нідерланди – надійний партнер України в наближенні нашої спільної перемоги,

– наголосив Єрмак.

Які теми обговорили під час двосторонніх консультацій

Співпрацю у військовій сфері;

економічну відбудову;

притягнення Росії до відповідальності за скоєне;

санкційний тиск на країну-терористку;

використання конфіскованих російських активів.

Окрім того, обговорили питання створення виробництва продукції оборонного призначення в Україні. Не оминули під час консультацій й теми підтримки України з боку Нідерландів на шляху до НАТО та ЄС.

Що Україна має на увазі, коли говорить про гарантії безпеки

Раніше Володимир Зеленський розповів, що мається на увазі, коли говорять про гарантії безпеки для України.

"Це як гуманітарні, так і військові гарантії. Посилення української армії для того, щоб неможливо було повторити ще одне вторгнення Росії. Це потужний захист неба, на землі, в морі", – наголосив президент.

Цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу.