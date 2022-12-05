Україна ніколи не отримувала розвідданих про майбутні напади Росії, – Зеленський

Україна не отримувала від міжнародних партнерів розвідувальних даних про майбутні кроки Росії, на основі яких захисники могли будувати плани щодо захисту.

Як сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, Україна не отримувала конкретних матеріалів, які б вказували на напрямок удару ворога.

Важливо Росія різко скоротила вильоти тактичної авіації на фронті: у розвідці Британії назвали причини

Разом з тим слід пояснити, що західні розвідники публічно неодноразово казали про можливий напад Росії. Однак конкретних розвідданих Україна до вторгнення країни-агресорки не отримувала.

Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку,

– сказав Зеленський.

Таким чином українська армія покладалася лише на свої дані, спостереження та стратегію вищого військового командування.

Що зараз розвідники кажуть про війну Росії з Україною

Після шаленого контрнаступу ЗСУ, що приніс вагомі перемоги нашій армії, справи у лавах окупантів йдуть не дуже добре. У Міноборони Британії стверджують, що Росія наразі не в змозі відновити ефективні широкомасштабні наземні операції в Україні. Зокрема і через проблеми з логістичним вузлами та комунікаціями.

Розвідка Британії зазначає, що дефіцит боєприпасів у Росії, який посилений проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, є, ймовірно, одним із головних чинників, які зараз обмежують потенціал окупантів відновити ефективні широкомасштабні наземні операції.

А в Інституті вивчення війни стверджують, що взимку Україна повинна використати погодні переваги й продовжити активні бойові дії, аби ворог не встиг відновитися. З наближенням заморозків наприкінці грудня українські захисники зможуть скористатися кліматичними змінами на свою користь. Річ у тім, пояснюють в Інституті вивчення війни, що зима – найкращий сезон для механізованої війни, водночас весна – найгірший.