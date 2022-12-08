Україна в ОБСЄ викрила брехню росіян про ракетні комплекси С-300

Російська делегація в ОБСЄ вчергове збрехала, заявивши, що її армія нібито не застосовувала зенітно-ракетних комплексів С-300 для ураження наземних цілей. Однак брехню легко викрила Україна.

На брехню російських дипломатів вказав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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Цимбалюк зазначив, що 5 грудня відбулася чергова масована атака по Україні. Ворог, крім іранських безпілотників, використав також системи С-300.

Під час низки засідань ОБСЄ російські дипломати намагалися поставити під сумнів повідомлення про використання російськими військами систем С-300 для ураження наземних цілей. Останнього разу російський представник навіть назвав це "небилицею",

– зазначив представник України.

За його словами, після брехні російських представників в ОБСЄ у листопаді та грудні 2021 року та протягом січня і лютого цього року про "неіснування російської загрози" стало зрозуміло, що "російська дипломатія не збирається змінювати свій підхід".

"Але чи варто тримати дипломатичні канали відкритими для такої брехні? ОБСЄ не для цього створювалася. Це – не майданчик для поширення неправдивих наративів, а майданчик для того, щоб робити життя людей кращим. Брехня буває різною, але ця – особливо цинічна, адже спрямована на прикриття геноцидної війни проти українського народу", – заявив Цимбалюк.

Додамо, що росіяни широко використовують зенітні ракети С-300 в Україні від початку повномасштабної війни. Вони застосовують їх не стільки як засоби для протиповітряної оборони, а для атак по наземних цілях. ЗРК С-300 спеціально модифікують під можливість ведення вогню в режимі не "земля – повітря", а "земля – земля". У такому режимі дальність ураження становить не більше 40 кілометрів і відхилення від цілі може бути значним.

Рада міністрів ОБСЄ 1 –2 грудня провела засідання без участі представника Росії. Таке відбудеться вперше. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країні-агресорці не місце у Парламентській асамблеї ОБСЄ.