Україна очікує найсильніших боїв на Донбасі, – Денисенко

Протягом останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися. Навпаки – окупанти накопичують велику кількість техніки.

Про це розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського марафону, передає 24 канал.

Важливо Знищили десятки окупантів і техніки: ЗСУ в зоні ООС відбили 9 атак ворога

За його словами, накопичення техніки та живої сили відбувається на Слов'янському напрямку.

Поблизу Херсону зафіксували колони російської техніки, що рухались в бік Херсонщини. Традиційна історія у Маріуполі. Там тривають бої,

– сказав Денисенко.

Радник міністра МВС зауважив, що Україна очікує найсильніших боїв на Донбасі. Адже це – ключова точка. Водночас Денисенко додав, що плани щодо звільнення Херсона є. Він висловив сподівання, що після слів про плани будуть реальні дії.

Він також розповів, що протягом минулої доби в Україні неодноразово оголошували повітряну тривогу.

"Нам надходить інформація, що в низці регіонів були збиті російські ракети. Ми бачили, що з Дніпропетровської області надходять відео та багато фото про влучення і велику пожежу, але що там відбулося – поки що складно сказати", – сказав Денисенко.

Цікаво – У Путіна з'явилась нова хвороблива мета: дивіться відео