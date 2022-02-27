Україна офіційно подала позов проти Росії до Гааги

Росія нестиме відповідальність за свою агресію проти України. Наша держава подала позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Україна вимагає притягнення країни-агресорки до відповідальності за агресію проти нашої держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Верховний Головнокомандувач наполягає на тому, щоб слухання у цій справі почалися уже наступного тижня. Росія повинна відплатити за своє безчинство.

Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно покарати Росію, припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня,

– заявив Зеленський.

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