"Його навмисно катують": Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування

Україна офіційно звернулася до влади Грузії з проханням. Мовиться про передачу Міхеїла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні на лікування.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він також запевнив, що це жодним чином не має спровокувати Росію на агресію проти Грузії.

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Україна закликала Грузію передати Саакашвілі на лікування закордон

Україна на офіційному рівні звернулася до Грузії з проханням віддати Міхеїла Саакашвілі. Радник керівника ОП підкреслив, що грузинська влада не повинна боятися військової агресії Росії з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію – на відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі. Я дуже симпатизую Міхеілу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу,

– повідомив Михайло Подоляк.

Радник пояснив, що Україна пропонує передати їй грузинського експрезидента на лікування. Якщо Грузія категорично проти, тоді Саакашвілі варто відвезти у будь-яку іншу європейську країну, де йому нададуть необхідну медичну допомогу.

Подоляк вважає, що Саакашвілі навмисно катують

Подоляк також сказав, що його позиція значно радикальніша у порівнянні з офіційною. Він вважає, що чинний грузинський уряд "хоче ввести Грузію в історію як державу, яка навмисно катувала свого президента у в’язниці".

Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо — представники чинної влади, держави загалом, депутати керівної партії. Тієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами,

– закликав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що намагається зрозуміти мотивацію грузинського уряду. Щобільше, Подоляк готовий навіть особисто приїхати та забрати Саакашвілі, якщо так забажає Грузія.

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