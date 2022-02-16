Україна офіційно звернулася до Радбезу ООН через визнання бойовиків Росією

В українському МЗС засудили постанову Держдуми щодо визнання бойовиків на Донбасі. Через ініціативу російських депутатів наша держава вже звернулася до Ради безпеки ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері ввечері 16 лютого.

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Україна звернулася до Радбезу ООН

За словами урядовця, Україна запропонувала обговорити російську постанову щодо бойовиків на засіданні Радбезу ООН, яке відбудеться 17 лютого. Кулеба наголосив, що визнання російських найманців на Донбасі підриває мінські домовленості загалом процес мирного врегулювання.

Головне з попереднього засідання

Раніше у МЗС пояснили, що 17 лютого Україна надасть Радбезу ООН докази невиконання Росією мінських угод.

Наприкінці січня Рада безпеки ООН зібралася через загрозу повномасштабного вторгнення Кремля в Україну. Це засідання організували за ініціативи США. Росія зухвало намагалася його зірвати і як завжди відкидала усі звинувачення у свій бік. Натомість зухвало скаржилася на те, що Захід хоче "розігнати істерію" й ставить колег у Радбезі "у вкрай незручне становище".

Американська дипломатка Лінда Томас-Грінфілд пояснила, що Вашингтон вже давно веде консультації щодо ситуації навколо України. Вона різко відповіла російському представнику Василю Небензі. "Уявіть собі, як незручно було би вам, якби 100 тисяч військових іншої держави були розміщені на вашому кордоні?", – сказала вона.

У США застерегли, що подальша агресія Росія – це загроза не лише для України, а й для інших країн у регіоні. Томас-Грінфілд уточнила, що мовиться про найбільшу мобілізацію військової сили в Європі за останні кілька десятиліть.

Подробиці про засідання Радбезу ООН 31 січня : дивіться відео