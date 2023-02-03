Україна оголосила підозру керівнику ПВК "Вагнера" Пригожину

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівнику "вагнерівців" Євгену Пригожину. "Кухаря" Путіна звинувачують у низці воєнних злочинів проти України.

Зокрема, Пригожин наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля їх подальшого використання у війні проти України.

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Що відомо про підозру Пригожину

Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму,

– підкреслив генпрокурор Андрій Костін.

Також він запевнив, що відповідальності не уникнуть і так звані "пересічні вагнерівці". Навіть ті, хто втік за кордон.

Костін зазначив, що прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Окрім того, триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який наразі перебуває у Норвегії. Незабаром українські правоохоронці відправлять відповідний запит щодо проведення слідчих дій норвезьким колегам.

"Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові. Молот правосуддя завжди сильніший за "кувалду анархії", – підкреслив Костін.

Пригожину повідомили про підозру / Фото Офісу Генпрокурора