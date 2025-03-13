Україна окреслила США "червоні лінії" для мирних переговорів, серед них НАТО, – ЗМІ
- Україна під час переговорів у Джидді окреслила США "червоні лінії" для мирних переговорів, включно з питанням вступу в НАТО, пишуть ЗМІ.
- Україна наголосила на важливості збереження можливості приєднання до НАТО та відсутності обмежень на чисельність армії та участь в міжнародних організаціях.
Під час переговорів у Джидді українська сторона окреслила американцям свої "червоні лінії" у переговорах про мир. Серед них було і питання вступу нашої країни в НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду" та "РБК-Україна". Цю інформацію виданням надали обізнані джерела.
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Які "червоні лінії" окреслила Україна у мирних переговорах
Співрозмовник "Європейської правди" наголосив, що зустріч у Джидді не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди. Однак українська сторона проінформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".
Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного,
– сказало джерело.
Співрозмовник також пояснив, що під час переговорів проговорювали також інші ключові для України позиції майбутніх переговорів. Серед них, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України у міжнародних організаціях, в тому числі в ЄС і НАТО.
"Питання НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив співрозмовник ЗМІ.
До слова, переговори української та американської сторони у Джидді відбулися 11 березня. За підсумками розмови Київ та Вашингтон домовилися про відновлення безпекової допомоги та скасування паузи в обміні розвідданими.
Україна, своєю чергою, висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Однак це стане можливо за умови прийняття та одночасного виконання цього перемир'я Росією.