Україна окреслила США "червоні лінії" для мирних переговорів, серед них НАТО, – ЗМІ

Під час переговорів у Джидді українська сторона окреслила американцям свої "червоні лінії" у переговорах про мир. Серед них було і питання вступу нашої країни в НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду" та "РБК-Україна". Цю інформацію виданням надали обізнані джерела.

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Які "червоні лінії" окреслила Україна у мирних переговорах

Співрозмовник "Європейської правди" наголосив, що зустріч у Джидді не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди. Однак українська сторона проінформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".

Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного,

– сказало джерело.

Співрозмовник також пояснив, що під час переговорів проговорювали також інші ключові для України позиції майбутніх переговорів. Серед них, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України у міжнародних організаціях, в тому числі в ЄС і НАТО.

"Питання НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив співрозмовник ЗМІ.

До слова, переговори української та американської сторони у Джидді відбулися 11 березня. За підсумками розмови Київ та Вашингтон домовилися про відновлення безпекової допомоги та скасування паузи в обміні розвідданими.

Україна, своєю чергою, висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Однак це стане можливо за умови прийняття та одночасного виконання цього перемир'я Росією.