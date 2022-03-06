Скільки зараз, якщо є така цифра, російських полонених військових в Україні? Про це запитали у радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича.

Також у нього поцікавилися, де цих полонених тримають. І що взагалі з ними відбувається.

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Що відбувається з полоненими російськими окупантами в Україні

За словами Арестовича, частина полонених російських окупантів перебуває у розташування наших передових частин. Транспортувати їх складно, адже там тривають бої.

Інша частина – у центральних органів влади.

Ще частина – "в областях, скажімо так".

Скоріш за все ми будемо організовувати вже централізоване утримування полонених. З дотриманням Женевської конвенції та з усіма вимогами, хоч їх і багато та вони непрості,

– зазначив радник глави ОП.

І підсумував так: "Мовиться вже про табори. Бо їх уже така кількість, що просто не поміщаються. Як затриманих чи арештованих їх тримати вже не вдається. Їх сотні. Тому мовиться про табори".

Женевські конвенції (Geneva Conventions) – система міжнародних договорів, яка закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни.

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