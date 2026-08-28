Україна отримала інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США інформацію про нещодавні зустрічі американської сторони в Москві. Президент наголосив на важливості узгоджених дій партнерів і реалістичного підходу до завершення війни.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про зустрічі американської сторони з росіянами у Москві?

За словами президента, Київ підтримував контакт зі США як напередодні цих переговорів, так і після них. Зеленський подякував американській стороні за надану інформацію та тональність розмови з Росією.

Президент наголосив, що Україна цінує узгодженість дій із партнерами та бачення США щодо подальших кроків. На його думку, американська сторона просуває реалістичний підхід до того, що необхідно зробити для завершення війни.

Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, директор ЦРУ США Джон Реткліфф 25 серпня здійснив неанонсований візит до Москви за особистим дорученням президента Дональда Трампа. За даними медіа, місія проходила в умовах суворої секретності, а її метою були контакти з представниками російських спецслужб і передача позиції Вашингтона щодо війни проти України.

Зокрема, повідомляється, що Реткліфф зустрівся з представниками російських спецслужб і закликав Росію погодитися на мирну угоду, наголосивши на значних втратах та мінімальних територіальних здобутках Росії. Також однією з тем візиту могло бути застереження Кремля від можливих гібридних провокацій проти країн Балтії.

Контакти між американськими та російськими спецслужбами підтвердили представники Кремля, зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков. Водночас Дональд Трамп назвав поїздку "напіврутинною" та заперечив інформацію про передачу Москві конкретних ультиматумів чи погроз.