Результати бойового застосування помітні: де ЗСУ могли використати Storm Shadow

Видання CNN повідомило, що ЗСУ вже застосовують ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Українські бійці могли застосувати озброєння для нещодавньої "бавовни" у Луганську.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, Росія почала активно стверджувати, що у Луганськ прилетіла саме ракета Storm Shadow.

До теми Ракети Storm Shadow уже використовуються проти окупантів, – CNN

"Росіяни почали поширювати світлини уламків. Звичайно, я не берусь стверджувати, наскільки ці світлини автентичні, знаючи, хто їх поширює. Водночас з різних джерел була інформація про, що це могло бути бойове застосування ракети Шторм Storm Shadow", – зауважив він.

Ефективне застосування Storm Shadow

На думку Олександра Мусієнка, вибухи у Луганську, які спричинили серйозні руйнування для окупантів, знищили російську зброю, пов'язані із влучанням ракет Storm Shadow.

Думаю, що результати бойового застосування помітні. Так потужно в Луганськ нічого не прилітало, а тут раптом по російських об’єктах, де була зброя та скупчення сили, ефективно прилітає. Або це такий збіг обставин, або це вже успішне бойове застосування,

– переконаний він.

Військовий експерт звернув увагу, що росіяни вже хваляться, що буцімто їхні системи ППО вже успішно збивають ракети Storm Shadow.

Мусієнко про ракети Storm Shadow: дивіться відео

Росіяни бояться Storm Shadow

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що Міноборони України наразі не коментує інформацію про застосування Storm Shadow, бо тримає паузу.

Він підкреслив, що загарбники дуже бояться застосування Україною різних типів безпілотників та ракет, а тим паче далекобійних ракет Storm Shadow. Вони постійно перекидають засоби ППО на тимчасово окуповані території України.

Через Storm Shadow росіяни надзвичайно занепокоєні, тому стягують стільки засобів ППО. Вони з цією ракетою ще не стикались та не знають, як вона працює, як їй протидіяти. Для нашого ворога це досить серйозний виклик. Не думаю, що вони настільки швидко зможуть зрозуміти, як правильно протидіяти,

– додав Мусієнко.

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