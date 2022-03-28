Україна отримала від Франції рятувальну техніку та обладнання

Франція передала українським рятувальникам пожежну техніку та обладнання. Отримана техніка буде використана для ліквідації наслідків російських обстрілів.

Франція передала техніку ДСНС як гуманітарну допомогу

Уряд Франції передав Україні 27 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Також передано аварійно-рятувальне обладнання та майно.

Це цікаво "Пече біль": як рятувальник із Тернополя виливає сум війни у музику

Перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що Франція передала техніку ДСНС як гуманітарну допомогу. Допомогу Україні збирали по всіх регіонах Франції.

Буквально сьогодні 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки, зібраної з усіх регіонів Франції, були передані як гуманітарна допомога ДСНС,

– сказав Єнін в ефірі каналу "Рада".

Найближчими днями отриману допомогу спрямують на виконання ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж і рятування людей.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що Франція проявила солідарність з українцями, передавши гуманітарну допомогу.

"Автомобілі і спорядження було зібрано і передано всіма громадами й пожежними частинами Франції. Ми висловлюємо свою підтримку Україні в боротьбі за її волю", – сказав де Понсен.

Україна отримала від Франції рятувальну техніку / Фото ДСНС

До речі – Зеленський звернувся до парламенту Франції: дивіться відео