Україна вперше отримала американське ядерне паливо: чому це історичне досягнення

Україна отримала першу партію американського ядерного палива. "Енергоатом" – перша компанія у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону сказав, що таким чином Україна зробила крок для закінчення російської монополії. Про це пише 24 Канал.

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Чому це важливо

Галущенко повідомив, що 10 вересня "Енергоатом" вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів. Ядерне паливо було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.

Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити Росію у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами,

– додав Галущенко.

Варто зазначити, що паливо Westinghouse Electric Company Україна планувала отримати у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Таким чином "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Додам, що довгий час Україна напряму залежала від російської сировини для ядерних підприємств. Проте від початку повномасштабного вторгнення український уряд почав шукати шляхи зміни постачальника.

На допомогу Україні прийшли США та Велика Британія. Зокрема наша країна отримає від Британії кредитні гарантії у розмірі 225 мільйонів євро, які допоможуть їй позбавитись залежності від російського ядерного палива.

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