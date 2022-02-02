Україна отримала запит США на призначення Брінк послом США в Україні

Вашингтон планує призначити Бріджит Брінк на посаду посла в Україні. МЗС вже отримало запит щодо її призначення.

Про це 2 лютого заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у відомстві вже запустили процедуру погодження кандидатури Брінк.

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Про кандидатуру Брінк писали у ЗМІ

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні", – зазначив очільник МЗС.

Напередодні інформацію про ймовірне призначення Брінк поширили у ЗМІ. Втім у Держдепі відмовилися коментувати це, але запевнили, що ім'я озвучать вже найближчим часом.

Що відомо про Бріджит Брінк

У травні 2019 року Марі Йованович, яка очолювала посольство США в Україні, відкликали до Вашингтона через скандал. Відтоді ця посада залишалася вакантною.

Джерело: "Вікіпедія"

Американська дипломатка зі штату Мічиган. Здобула ступінь бакалавра політології й ступені магістра з міжнародних відносин та політичної теорії. Володіє багатьма мовами – російською, сербською, грузинською та французькою. Дипломатичну кар'єру Бріджит розпочала ще у 1996 році. Тоді вона отримала роботу в Державному департаменті США.

Дипломатка вже встигла попрацювати на різних посадах у дипломатичних установах у Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані. А також у Держдепі США, зокрема – помічницею заступника секретаря з політичних питань у Європі, заступницею директора у справах Південної Європи, помічницею держсекретаря у Бюро європейських та євразійських справ. З травня 2019 року Бріджит Брінк очолювала американське посольство у Словаччині.

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