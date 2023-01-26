Чи вистачить західних танків, аби змінити хід війни в Україні: аналіз NYT

Західні союзники пообіцяли надіслати Україні щонайменше 105 танків. За словами військового командування, це набагато менше, ніж потрібно нашим захисникам. Тим паче, перш ніж танки вступлять у бій, можуть пройти місяці.

Рішення Німеччини та Сполучених Штатів про надання Україні бойових танків зумовили додаткові заяви про військову допомогу з усієї Європи. Однак, для навчання українських бійців необхідно чимало часу.

Читайте також Німеччина може передати винищувачі, але через певний час, – Подоляк

Які країни нададуть бойові танки

Найбільша пожертва надходить від США – 31 танк M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. До слова, Abrams – одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, обслуговування та паливо.

Американські чиновники заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams доставлять на поле бою.

Німеччина та Польща зобов'язалися надіслати по 14 танків, а Лондон прогнозує постачання своїх Challenger 2 протягом кількох тижнів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував, що Берліну знадобиться три-чотири місяці, щоб відправити свої Leopard 2.

Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія – ще вісім. Також заяви про надання танків зробили Іспанія, Фінляндія та Нідерланди.

А Франція, своєю чергою, розглядає можливість надання Україні своїх бойових танків Leclerc. Крім того, Данія заявила, що може надіслати 20 швейцарських танків Piranha в Україну.

Тобто, щонайменше 105 західних танків прибудуть до України.

Чи достатньо цих танків Україні

Українські військові давно заявляли, що їм потрібно 300 західних танків, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Варто зазначити, що європейські армії мають на озброєнні щонайменше 2000 танків Leopard 2 і сотні інших видів західних танків.

Військовий історик з Корнельського університету Девід Силбі зауважив, що якби Захід міг поставити від 500 до 1000 танків, це мало б величезне значення для українців і для війни.

Скільки часу знадобиться на навчання

За словами посла України у Британії Вадима Пристайка, частина українських бійців прибуде до британських тренувальних таборів найближчими днями, щоб розпочати навчання на танках Challenger 2.

Військові експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначають, що для того, аби навчитися керувати танками Leopard 2, українським військовим може знадобитися лише три-чотири тижні.

Але, за словами американських чиновників, навчання на Abrams триватиме значно довше, оскільки ці танки мають низку особливостей.

Як танки потраплять на поле бою

Процес доставки західної зброї та іншої військової техніки в Україну залишається одним із секретних положень. Це роблять для того, аби уникнути атаки росіян на дороги та залізничні сполучення.

Однак військові експерти кажуть, що всю техніку маскуватимуть і постачатимуть у темряві. Більшість зброї буде доставлено або на залізничних вагонах, або на бортових вантажівках.

Експерти вважають, що залізниця – це найшвидший і найбезпечніший спосіб переміщення броні, враховуючи, що довгі колони бортових вантажівок, швидше за все, привернуть увагу Росії.

Щоб довести танки та іншу бронетехніку до поля бою, знадобиться надто багато часу, палива та запчастин. Тож ризики перевезення такої кількості техніки настільки великі, що замість того, щоб західні сили або підрядники доставляли її в зону конфлікту, українські війська самі повинні забрати зброю зі складів на території НАТО.

Допомога від партнерів: останні новини