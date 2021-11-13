Україна отримає 1,7 мільярда фунтів стерлінгів кредиту від Британії для ВМС, – ЗМІ

13 листопада 2021 , 16:45
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Джерело:

ZN.UA

Кабінет міністрів доручив Вадиму Пристайку підписати рамкову угоду, за якою Велика Британія на 10 років надала Україні кредит у 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Український посол поставив свій автограф під документом у Лондоні 12 листопада.

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ЗМІ пишуть, що рамкова угода передбачає виділення коштів на:

  • будівництво 8 ракетних катерів;
  • придбання у Великої Британії двох тральщиків;
  • створення в Україні двох військово-морських баз.
Зверніть увагу! Для України досягнуті домовленості означають, що завдяки Великій Британії наша країна покриває першочергові потреби ВМС, які мають бути готовими до стримування агресії Росії з боку Чорного та Азовського морів.

Військова співпраця з Британією

  • У жовтні Україна та Велика Британія почали вести переговори про продаж зброї. Мовиться про морські ракети класу "земля – земля", розроблені MBDA UK.
  • Як пише авторитетне американське ЗМІ, обговорення відбувається "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".
  • У разі, якщо переговори між державами будуть успішними, Міністерство оборони України розмістить морські ракети Brimstone на патрульних катерах та літаках.
Автор: Олег Васьків