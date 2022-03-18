Сьогодні, 18 березня, Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄС. Ці гроші виділяють в межах нової програми макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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Україна отримає 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС

Сьогодні Україна отримає ще 300 мільйонів євро екстреної допомоги МЗС,

– заявив Домбровскіс.

Зі слів віцепрезидента, ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомои Україні.

Домбровскіс також зазначив, що вперше в історії ЄС фінансуватиме купівлю та доставку зброї в країну, яка піддається нападу.