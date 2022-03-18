Україна отримає 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС
Джерело:твітер Валдіса Домбровскіса
Сьогодні, 18 березня, Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄС. Ці гроші виділяють в межах нової програми макрофінансової допомоги Україні.
Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
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Україна отримає 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС
Сьогодні Україна отримає ще 300 мільйонів євро екстреної допомоги МЗС,
– заявив Домбровскіс.
Зі слів віцепрезидента, ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомои Україні.
Макрофінансова допомога Україні: коротко
Євросоюз виділив вже 600 мільйонів євро в межах нової програми макрофінансової допомоги Україні від ЄС.
Гроші, які Україна отримає сьогодні, є частиною першого траншу – його загальна сума становить 600 мільйонів євро. Перших 300 мільйонів Україна отримала минулого тижня.
Загальний розмір програми, підписаної 3 березня 2022 року, – 1,2 мільярда євро.
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