Україна отримає ATACMS і зможе зруйнувати Кримський міст, – сенатор Ліндсі Грем

Сенатор Ліндсі Грем, який був у Києві 18 березня, дав брифінг. На заході були журналісти 24 Каналу. Розказуємо, що говорив сенатор про зброю для України.

Ліндсі Грем не вважає Путіна легітимним. Хоч йому намалювали 87% підтримки, це навряд чи правдиві дані. Грем звернеться до адміністрації Байдена, щоб визнати Росію державою – спонсором тероризму відповідно до законодавства США.

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Що сенатор сказав про зброю від США

Ось що, я сподіваюся, станеться у 2024 році. Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримувати територію, а й чинити подальший тиск на росіян у 2024-му, ви отримаєте ATACMS і зруйнуєте міст, який з'єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових,

– висловився він.

Іще Грем згадав про боєприпаси та винищувачі F-16. Наша держава має отримати більше снарядів 155-го калібру, яких так бракує, і, ймовірно, зможе задіяти F-16 цього року.

Сенатор висловив захоплення українцями, яким усі у лютому 2022-го пророкували швидку поразку. Втім, він наголосив: слід ухвалити законопроєкт про мобілізацію, щоб ЗСУ мали свіжі сили.

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Чому цей візит важливий

Ліндсі Грем – сенатор від Республіканської партії. А саме від неї на президентських виборах буде балотуватися Дональд Трамп. Тож Грем, імовірно, може вплинути на Трампа чи принаймні на своїх однопартійців.

Сенатор відомий своєю підтримкою України. Володимир Зеленський зауважив, що вони говорили про подальшу співпрацю та про те, що кроки мають бути ефективними, далекоглядними та "далекобійними".

Президент пояснив: дуже важливо, щоб свобода та демократія виграли у війні проти Росії. В іншому випадку "російська агресія та хаос будуть розповзатися світом".

До речі, саме ракети ATACMS, а також системи Patriot, літаки F-16 й артилерія є основними потребами Сил оборони.