Бронетанковий пакет допомоги від Франції: військовий експерт назвав 3 його складові

Президент України Володимир Зеленський після розмови із французьким лідером Еммануелем Макроном заявив, що Україна отримає від Франції бронетанковий пакет допомоги. Він складається з 3 частин.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, пакет містить у собі танки, бронетранспортери та бойові машини для піхоти.

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Пакет допомоги складається з 3 частин

Черник зазначив, що загалом бронетанковий пакет містить у собі 3 частини:

Танки; Бронетранспортери; Бойові машини, призначені для перевезення піхоти на поле бою.

Військовий експерт підкреслив, що бойові машини для перевезення піхоти мають допоміжне озброєння, яке покликане допомагати танкам під час бою.

Високошвидкісні гармати M2 Bradley у комплектації гарматою M242 Bushmaster. Бо танкіст трохи обмежений у куті зору. Найбільша біда для танкіста – це переносні протитанкові ракетні комплекси. У росіян є "Корнет", "Метис", "Фагот", "Конкурс". Ця легша бронетехніка має кращий кругозір та покликана допомагати танкам,

– наголосив він.

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