США планують додаткові поставки Abrams та Bradley до України, – Моравецький

Україна отримає додаткові поставки озброєння від Сполучених Штатів Америки. Мовиться про танки Abrams і БМП Bradley.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

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Від допомоги США залежить перемога України

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців", – сказав Моравецький, відповідаючи на запитання про подальшу військову допомогу США для України.

За словами Моравецького, Польща зробила те, що від неї залежало у питанні військової допомоги Україні. Польський прем'єр висловив задоволення з приводу того, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї,

– підкреслив Моравецький.

Він назвав це дуже доброю інформацією для польської промисловості.

"Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Києву – 24 Канал), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України", – резюмував польський прем'єр.

США оголосили про нову допомогу Україні

4 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2,5 мільярда доларів. У Міноборони виділили для України більше боєприпасів для HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів.

Також Україна отримала більше протитанкових систем, стрілецької зброї та транспортних засобів важкої техніки.

Міноборони США надало список зброї та боєприпасів, які увійшли в новий пакет допомоги. Мовиться про: