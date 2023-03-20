Німецькі Marder вже на шляху до України, – Пісторіус

Україна вже зовсім скоро отримає перші німецькі бойові машини піхоти Marder. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вони "вже на шляху до України".

Таку інформацію він розкрив у кулуарах під час зустрічі глав МЗС і Міноборони країн ЄС у Брюсселі 20 березня.

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Зауважимо, що Берлін оголосив про плани передати Києву близько 40 БМП Marder у січні. Попередньо, Marder і бойові танки Leopard будуть на полі бою в України вже в березні.

Перші українські військові ще 26 січня прибули до німецького міста Кельн для навчання роботі з БМП Marder. У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського військового вторгнення.

Основні характеристики Marder

Marder (з німецької "куниця") – це гусенична бойова машина піхоти , розроблена концерном Rheinmetall наприкінці 1960-х років. Висока швидкість руху по пересіченій місцевості дозволяє БМП діяти спільно з танками Leopard як складова ударної групи.

За весь час було випущено майже 2000 одиниць. Основні характеристики:

Маса – 33,5 тонни;

Екіпаж – 3 особи;

Десант – 6 – 7 осіб;

Двигун – 600 кінських сил;

Автоматична гармата – 20 міліметри;

Дальність стрільби – до 2,5 кілометри;

Темп стрільби – до 800 – 1000 пострілів на хвилину;

Максимальна швидкість – 65 кілометрів на годину.

Цікаво, що ще у вересні виробник власним коштом відновив 16 Marder для України, але поставки блокувалися німецьким урядом.