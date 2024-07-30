F-16 застосовуватимуть в кілька етапів: як використають перші винищувачі

Перші літаки F-16 Україна очікує отримати влітку 2024 року від Нідерландів та Данії, пізніше від Бельгії та Норвегії. Американські винищувачі США оснастять сучасним озброєнням, включно з ракетами класу "повітря – повітря". Застосовувати літаки F-16 в Україні будуть поетапно.

Таку думку висловив в етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, уточнивши, що було б ефективніше, якби Україна могла б впроваджувати одразу 2 етапи, але, на жаль, поки що мовиться тільки про перший.

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F-16 спочатку використовуватимуть для посилення ППО

На першому етапі буде передбачатись використання цих літаків для посилення української протиповітряної оборони над заходом і центром нашої держави.

Ракети "повітря – повітря" – це ті ж самі, які використовуються для систем NASAMS, дальністю 120 – 140 кілометрів. Це сучасна ракета, якою оснащуються F-16 для виконання функцій ППО, протидії ворожій авіації, для збиття крилатих ракет й дронів,

– розповів Мусієнко.

Експерт припустив, що доручення, яке нещодавно дав президент Зеленський Головнокомандувачу ЗСУ Сирському підготувати план переформатування української системи ППО, пов'язане з передачею Україні F-16. Тобто з прицілом на те, що в Україні з'являється більше можливостей.

"Це обнадійливі новини для тих, хто проживає на сході й північному сході України. Президент був з візитом на Харківщині й Полтавщині, там зокрема обговорювалось посилення ППО. Коли F-16 зможуть підсилити функції протиповітряної оборони над заходом і центром України, то певні ЗРК, які нині там працюють, можуть бути передислоковані ближче до центру й сходу", – зазначив Мусієнко.

Потрібна більша рішучість союзників України

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що, на жаль, партнери України надто обережні у своїх діях. З його слів, потрібна більша рішучість, оскільки одразу треба було б переходити, як мінімум, до двох етапів застосування F-16. Другий етап передбачає ураження наземних об'єктів російських військ на окупованих територіях і в Росії. Для цього потрібні ракети JASSM.

Вони є у двох версіях: дальністю до 500 і 1000 кілометрів, нам хоча б до 500. Поки що про цей етап не говориться. Третій етап передбачає захист неба від КАБів на сході й північному сході України, протидію ворожій авіації,

– підсумував Мусієнко.