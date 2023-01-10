Коли Україна отримає протидронні системи VAMPIRE, обіцяні США ще у серпні

Україна отримає нові системи для боротьби з дронами. Це передбачає укладення контракту, який передбачає постачання 14 ракетних комплексів VAMPIRE.

Відповідний контракт підписала американська компанія L3Harris Technologies і міністерство оборони США. Його загальна сума – 40 мільйонів доларів.

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Коли Україна отримає комплекси VAMPIRE

Контракт передбачає постачання 14 таких систем. Але надходитимуть вони до України партіями. Перша, яка складається з 4 установок, з'явиться на території нашої держави до середини 2023 року. Решту обіцяють відвантажити до кінця поточного року.

Керівник підрозділу розвідки, спостереження та рекогносцировки L3Harris Люк Савуа прокоментував угоду з міноборони.

Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну і відстоювати свою незалежність,

– підкреслив Савуа.

Системи мали передати ще у серпні

Зауважимо, що прототип представили Пентагону у квітні 2022 року. VAMPIRE потрапили до серпневого пакета допомоги в оборонній сфері. Його сукупна вартість тоді складала 3 мільярди доларів. А саму допомогу передавали у рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у галузі безпеки. Але відтоді жодної такої установки наша держава не отримала. Цікаво, що затримку у 4 місяці не прокоментували ані у міноборони, ані в L3Harris.

Відомо, що цей ракетний комплекс використовує високочутливі датчики. З їхньою допомогою VAMPIRE здатний відстежувати загрози, в тому числі безпілотники. Після їхньої фіксації відбувається процес перехоплення. Його здійснюють з використанням боєприпасів, оснащених лазерним наведенням.

Росія ще може атакувати дронами

Це цікаво! Ці установки максимально мобільні. Їхня, не менш важлива у сучасних реаліях особливість, полягає в тому, що

На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни. У ньому підкреслили, що окупанти використали 88% наявних у них іранських безпілотників. Олексій Резніков, на якого посилаються аналітики, розповідав про наявність 90 "мопедів" у ворога.

А це означає, якщо враховувати попередні атаки, що БпЛА вистачить на 2 масовані удари. Стільки атак він може здійснити перед отриманням нової партії "Шахідів". Зауважимо, що вона може складати 200 – 300 таких дронів.