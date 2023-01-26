Не тільки Abrams: що США передадуть Україні в рамках нового пакету допомоги

Президент США Джозеф Байден 25 січня оголосив новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, туди увійшли танки M1 Abrams.

Загалом Сполучені Штати нададуть нашій державі допомогу на 400 мільйонів доларів. Пентагон повідомив, яка саме зброя, крім Abrams, надійде Україні, про це інформує 24 Канал.

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Деталі ново пакету допомоги від США

У Міноборони США зазначили, що цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні.

Згідно з оприлюдненими даними наша держава отримає:

31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;

вісім тактичних машин для відновлення обладнання;

допоміжні транспортні засоби та обладнання;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Також, окрім наданого США батальйону танків Abrams, європейський консорціум зобов'язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб задовольнити потреби України на полі бою, щоб протистояти російській агресії та забезпечити подальшу свободу та незалежність українського народу,

– наголосили в Пентагоні.

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Німеччина передасть Україні роту танків Leopard

Зауважимо, що 25 січня Німеччина нарешті ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо Leopard.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина прагне зібрати 2 танкові батальйони для нашої держави. Однак як перший крок, Берлін оголошує надання 14 Leopard.

Найближчим часом розпочнуться тренування українських військових на території Німеччини. Також, крім навчання, пакет військової допомоги від Берліна включає логістику, боєприпаси та обслуговування системи. Німеччина також дозволила союзникам, які мають "Леопарди", реекспортувати їх в Україну.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу