США планують надіслати Україні вдосконалену версію Abrams, – Пентагон

Вашингтон планує передати Україні танки M1A2 Abrams. Це вдосконалена модифікація американської техніки.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, повідомляє 24 Канал. Однак є один нюанс – цих танків на складах у США немає.

Зверніть увагу Abrams навряд встигнуть доставити до весняного наступу, – Нуланд

На постачання до України можуть знадобитися місяці

Сабріна Сінгх відзначила, що для того, аби доставити танки до України, необхідні місці. Найперше через те, що модифікації, яку надає Вашингтон, немає на складах. Крім того, потрібен час для навчання українських військових.

У нас просто немає цих танків у наявності на наших складах, тому знадобляться місяці, щоб доставити M1A2 Abrams в Україну,

– заявила Сінгх.

Танки M1A2 Abrams, які планують надати США, обладнані складнішою оптичною системою.

Танки, які нададуть Україні, будуть дещо змінені

Видання Politico з посиланням на кілька анонімних джерел, знайомих з питаннями поставки танків Україні, повідомляє, що модифікація M1A2 Abrams, яку нададуть нашій державі, не матиме секретної броні зі збідненого урану. Варто відзначити, що це не перший випадок, коли США перед відправленням до України вилучають секретні елементи з озброєння. Причина проста – є загроза потрапляння технологій у руки росіян. Передання зброї зі секретними технологіями забороняє американське законодавство.

Модифікацію танків збирають на заводі General Dynamics у штаті Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, але лінія зараз повна нових замовлень на танки для Тайваню та Польщі. Тому поки що питання термінів виготовлення танків для України відкрите. Однак поки завод збиратиме танки, США проводитимуть навчання українських військових.

Крім складнішої оптичної системи, якою обладнаний танк M1A2 Abrams, серед інших переваг є й незалежний тепловізійний пристрій та оцифровані механізми керування, які дозволяють танкам безперервно й автоматично обмінюватися інформацією, а командири можуть швидко відстежувати локації дружніх машин, ідентифікувати позиції противника та обробляти артилерійські запити.

Нагадаємо, що напередодні представниця Держдепу США Вікторія Нуланд заявила, що Україна, найбільш ймовірно, не отримає американські танки до початку весняного контрнаступу ЗСУ.