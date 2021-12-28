Україна отримає від США десятки мільйонів доларів на посилення кордону

США та Держприкордонслужба України домовились про спільні проєкти. На реалізацію плану США виділять Україні 24,5 мільйона доларів.

Кілька тижнів тому посольство США та Держприкордонслужба підписали План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів.

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Проєкт направлений на безпеку кордонів

Проєкт зареєстрували відповідно до затвердженого рішенням уряду України вимог.

Результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України,

– зауважив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За словами голови Держприкордонслужби, зі стратегічними партнерами Україна узгодила такі потреби як індивідуальний захист прикордонників та забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом і засобами зв'язку, а також:

сучасні засоби відеофіксації;

безпілотні комплекси.

Відповідний проєкт розпочнеться в січні і буде реалізований протягом 2022 року. Ініціатива сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів. Реципієнтами виступають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

США допоможуть в розвитку інфраструктури кордону

Окрім того, у межах співробітництва з Держдепартаментом США зареєстрували ще один проєкт, за яким Сполучені Штати допоможуть Україні в розвитку інфраструктури кордону.

Зокрема, це мовиться про допомогу в нарощенні можливостей відомства елементами, які використовують в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погодили у розмірі 4,5 мільйона доларів.

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Ситуація на кордоні з Росією та Білоруссю: коротко

Відносини між Заходом і Росією загострилися. Зокрема, Кремль вимагає від НАТО не поширювати свою діяльність на Україну. У відповідному протистоянні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став на бік Володимира Путіна.

Про загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України в західних ЗМІ заговори ще з жовтня 2021 року. Кремль нібито може вдатися до агресії вже на початку 2022 року.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону Росія зосередила 104 тисячі військових.

Водночас у НАТО наголосили, що у разі вторгнення Росії принцип колективної оборони Альянсу на Україну поширюватися не буде.

Про ймовірне вторгнення Росії у відеоблозі "Pro новини": дивіться відео