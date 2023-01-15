Україна отримає від США ракети Zuni: як ЗСУ зможуть їх застосувати проти окупантів
Джерело:Forbes
США пообіцяли Україні надати партію некерованих ракет Zuni. Українські військові можуть використовувати їх двома способами.
Українські військові зможуть вести вогонь ракетами Zuni з повітря по наземних цілях або з повітря по цілях, які також перебувають у повітрі. Повідомляється, що ракети мають бути ефективними в боротьбі з дронами.
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Україна зможе використовувати ракети Zuni на літаках типу Су та МіГ
США оголосили, що передадуть Україні 4 тисячі авіаційних ракет Zuni, які можуть бути встановлені на українські літаки.
У США очікують, що американські та українські інженери розроблять певну методику встановлення контейнерів Zuni на українські літаки типу МіГ та Су й вертольоти Mi-8 та Mi-24.
Повідомляється, що завдяки радіолокаційним підривникам Zuni українські пілоти зможуть безпечніше вражати російські безпілотники з більшої відстані, а не зближатися з ними та наражати себе на небезпеку.
Що відомо про військову допомогу США
США 6 січня офіційно виділили новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів. У рамках нового пакету допомоги США нададуть Україні:
- 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;
- 100 бронетранспортерів M113;
- 55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
- 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;
- 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
- 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
- 1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
- 36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;
- 10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- ракети ППО RIM-7;
- 4 000 авіаційних ракет Zuni;
- близько 2 000 протитанкових ракет;
- снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення та оптика;
- запчастини та інше польове обладнання.
У Міноборони США заявили, що розраховують на те, що ЗСУ зовсім скоро отримають бойові машини піхоти Bradley. За їхніми даними, це питання тижнів.
Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Цю модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США розробили на основі досвіду, який отримали під час війни в Іраку 1991 року.