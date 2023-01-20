Україна почала отримувати високотехнологічну зброю для контактного бою, – полковник ЗСУ

Україні під час останього "Рамштайну", який відбувся 20 січня, пообіцяли надати потрібне наступальне озброєння. Його передадуть в достатній для наступу кількості.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, Україна отримає позиції озброєння, на які давно чекали.

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Зброя для наступу

"Є певні позиції, про які ми давно говорили та просили, і ось нарешті є підтвердження по тим самим танкам Challenger 2, САУ Archer", – деталізував Світан.

Полковник в запасі вважає, що Archer – це дуже гарні САУ. Якщо вони покажуть гарне бойове застосування в руках ЗСУ, то розміри постачання збільшать. САУ Archer може використовуватися в наступальних діях.

Вони будуть підтримувати броньовану тріаду "танк, БМП, бойовий гелікоптер (або штурмовик)". Archer доволі мобільні, в русі можуть прицілюватися та стріляти,

– пояснив Світан.

Зброя для наступу: дивитися відео

Нова сторінка

Військовий експерт впевнений, що починаючи з останнього "Рамштайну" відкривається навіть не чиста, а нова сторінка в тому озброєнні, яке нам будуть постачати.

"Не тільки, припустимо, в ракетному чи авіаційному озброєнні, а й на полі бою, де відбувається безпосередній контакт. Ми отримаємо високотехнологічну зброю для контактного бою. Раніше такого не було", – підсумував Роман Світан.

Характеристики САУ Archer / Ігнфографіка 24 Каналу

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