Коли Україна нарешті отримає Patriot: Резніков назвав ключову деталь

Україна потребує систем протиповітряної оборони Patriot. Олексій Резніков прогнозує, що цей запит може вдатися реалізувати. Водночас є одна деталь.

Резніков наголосив, що українські захисники та захисниці потребують більше зброї. Міністр оборони додав, що насамперед мовиться про системи протиповітряної оборони.

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Ця система є дорогою і розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також може з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі,

– наголосив Резніков.

Що таке ЗРК Patriot та як вони допоможуть Україні

ЗРК Patriot прославилися, як наразі найкращий у світі засіб ППО. Вони здатні по-справжньому "закрити небо". Лише 4 ЗРК Patriot вистачить, щоб вберегти велике місто. Окрім того, ЗРК Patriot мають дуже чутливі радари. Вони здатні виявляти цілі від найменших до найбільших.

Роботу ЗРК Patriot оцінюють як максимально ефективну. Окрім того, ЗРК Patriot вирізняються своєю багатовекторністю.

Склад батареї MIM – 104 Patriot:

пункт управління вогнем,

РЛС AN / MPQ-65,

6 пускових M903 (опціонально – 4),

машина зв'язку,

польова електростанція.



На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу