Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T

Після тривалих тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T. Це рішення узгодили та озвучили глава збройних сил Франції та міністр оборони Італії.

Під час телефонної розмови завершили технічні переговори, які ведуть Франція та Італія, щодо поставки системи протиповітряної оборони SAMP/T – MAMBA в Україну навесні 2023 року.

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Як ЗРК SAMP/T підсилить Україну

Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.

Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні

Ще наприкінці січня Reuters повідомляли з посиланням на джерела, що Франція й Італія вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T, а також підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster, що використовуються для цього комплексу. Вони обійдуться обом країнам у 2 мільярди євро.

Німеччина та Швеція готують новий пакет озброєнь

Німеччина звернулася до Швеції із проханням надати пускові установки для протиракетної системи, сумісної з IRIS-T. Як зазначає Bloomberg, обговорюється і передача додаткових ракет для систем ППО IRIS-T, яка є на озброєнні України. Німеччина дотримується свого плану щодо відправлення ще трьох систем IRIS-T цього року після того, як перша прибула у жовтні.

Збройні сили Швеції використовують ракети для IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, що запускається з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд Швеції оголосив, що поставить Україні систему ППО, але не уточнивши яку саме.