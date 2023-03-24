Україна передала Росії всіх тяжкопоранених полонених, захоплених з початку повномасштабної війни

Україна передала Росії всіх важкопоранених загарбників, яких наші захисники взяли в полон від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про тих окупантів, кого можна було транспортувати.

Державі-агресорці передали важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування.

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Це не обмін полоненими, а репатріація

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення,

– зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Важкопоранених окупантів передали російській стороні, дотримуючись міжнародних зобов'язань, на виконання статей 109 – 114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Україна передала Росії важкопоранених полонених загарбників: дивіться відео

У Координаційному штабі наголосили: "У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право".

️Україна передала важкопоранених окупантів / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Росія утримує у заручниках тисячі українців

У Координаційному штабі також підкреслили, що держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян. Зокрема, важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку повномасштабного вторгнення.

Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв'язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі,

– заявили у Координаційному штабі.

Тож Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на Росію, аби змусити державу-агресорку дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України.