Україна перехопила ініціативу щодо тиску на Кремль, – Печій
Джерело:24 канал
Ми звикли, що Захід вводить якісь обмежувальні заходи щодо Росії. Тоді як Київ може лише приєднуватися до них.
Про це розповів Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора". Він впевнений, що не тільки його ображало, коли говорили про російський бізнес в Україні.
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Але 24 червня 2021 року президент Зеленський підписав розширений список санкцій проти Росії, у який увійшли:
- 538 фізичних осіб;
- 540 юридичних осіб;
- 55 фінансових російських установ.
Ці заходи – найжорсткіші серед усіх, спрямованих проти Росії з 2014 року. І тепер Захід переглядає ці списки, щоби підтримати Україну.
Україна нарешті перехопила ініціативу щодо тиску на Кремль,
– наголосив Печій.
Про російський бізнес
Як зауважив журналіст, на пострадянському просторі Росія традиційно відігравала провідну роль у сфері санкцій. Український бізнес, якщо він конкурував із російським, просто не мав шансів.
"Кремль знищував його надуманими обмеженнями. Кремлівський продукт міг легко зайти на український ринок і витіснити наш продукт", – зазначив Печій.
Однак сьогодні Україна показала, що тепер вона сама диктує правила ринку на своїй території. І нікого колишнього протекціонізму Москви тут немає і близько. "За 7 років Україна не просто змінила ринки збуту своєї продукції й переорієнтуватися на Захід, а й витіснити російські товари з країни", – додав він.
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"Загалом, у списку санкцій зібрана виняткова колекція компаній і людей, які важливі Путіну. Це демонструє силу української розвідки. Й Україна готова розірвати навіть найдрібніші зв’язки з Росією", – підсумував журналіст.
Що відомо про санкції Зеленського
- Під санкції президента потрапили великі бізнесмени, що працюють на російську державу разом із поплічниками Путіна – військові офіцери, найманці й путінські чиновники. Зокрема, брати Ротенберг із низкою родичів, Олег Дерипаска та очільник "Газпрому" Олексій Міллер.
- Об'єднує санкції одне – видима близькість усіх фігурантів до Путіна.
- У список увійшли й мало не всі російські авіакомпанії, військово-промислові компанії, усі великі державні банки РФ і ціла низка транспортних компаній.