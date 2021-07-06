Україна перехопила ініціативу щодо тиску на Кремль, – Печій

Ми звикли, що Захід вводить якісь обмежувальні заходи щодо Росії. Тоді як Київ може лише приєднуватися до них.

Про це розповів Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора". Він впевнений, що не тільки його ображало, коли говорили про російський бізнес в Україні.

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Але 24 червня 2021 року президент Зеленський підписав розширений список санкцій проти Росії, у який увійшли:

538 фізичних осіб;

540 юридичних осіб;

55 фінансових російських установ.

Ці заходи – найжорсткіші серед усіх, спрямованих проти Росії з 2014 року. І тепер Захід переглядає ці списки, щоби підтримати Україну.

Україна нарешті перехопила ініціативу щодо тиску на Кремль,

– наголосив Печій.

Про російський бізнес

Як зауважив журналіст, на пострадянському просторі Росія традиційно відігравала провідну роль у сфері санкцій. Український бізнес, якщо він конкурував із російським, просто не мав шансів.

"Кремль знищував його надуманими обмеженнями. Кремлівський продукт міг легко зайти на український ринок і витіснити наш продукт", – зазначив Печій.

Однак сьогодні Україна показала, що тепер вона сама диктує правила ринку на своїй території. І нікого колишнього протекціонізму Москви тут немає і близько. "За 7 років Україна не просто змінила ринки збуту своєї продукції й переорієнтуватися на Захід, а й витіснити російські товари з країни", – додав він.

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"Загалом, у списку санкцій зібрана виняткова колекція компаній і людей, які важливі Путіну. Це демонструє силу української розвідки. Й Україна готова розірвати навіть найдрібніші зв’язки з Росією", – підсумував журналіст.

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