Там Росія не дістане, – Данілов розповів деталі про перенесення виробництва ракет за кордон

Україна не лише отримує озброєння від міжнародних партнерів, а й самостійно займається його виготовленням. Водночас виробництво ракет частково перенесли за межі країни.

Це зробили задля запобігання ударам з боку країни-агресорки. На цьому в ефірі "Українського радіо" наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Ворог влучив по одному з підприємств

Власне, Олексій Данілов зазначив, що росіяни ракетами влучили по одному з підприємств, яке займається виготовленням ракет. Відомо, що наразі відповідне виробництво перенесли за межі нашої держави, щоб уникнути ризиків.

Цей удар вже стався давно й тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму,

– пояснив він.

За словами секретаря РНБО, частина виробництва за межами України. І що Росія точно туди не дістане.

"Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько", – зазначив Данілов.

Зауважимо, що Олексій Данілов напередодні дав інтерв'ю Наталі Мосейчук. Спілкуючись з нею, він показав карту ударів по Україні, яких ворог завдавав у перші дні повномасштабного вторгнення.

Куди били росіяни у перші дні великої війни

Власне, Наталі Мосейчук Олексій Данілов продемонстрував унікальну систему моніторингу. Її почали розробляти ще у 2019 році на випадок, якщо Росія таки здійснить повномасштабне вторгнення.

Це був перший день війни. 25 лютого росіяни намагались перерізати повністю Житомир. 34 бомбардування Житомира, Києва і Київської області. Таким чином росіяни хотіли вийти на Житомирсько–Одеську трасу,

– зазначив Данілов, коментуючи карту з обстрілами.

Він також зауважив, що наразі йому складно пояснити, чим керуються союзники, даючи прогнози про затяжну війну в Україні. Попри це, наша держава не повинна зупинятися у своїй боротьбі, адже на країні відіграються усі, не лише Путін.